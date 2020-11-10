Altınözü'nde tarım ve hayvancılık desteklemeleri - Son Dakika

Altınözü ilçesinde 4 bin üreticinin desteklemelerden faydalandığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, 2020 yılı içerisinde 3 milyar 503 bin lira gübre ve mazot desteklemesi verildiğini belirtti.

Pamuk ve zeytinyağı desteklemesinin ise 7,5 milyar lira olduğunu aktaran Kaya, "Süt üreticilerine ise 563 bin 840 lira destekleme dağıtıldı. Her yıl yaklaşık 4 bin üretici desteklemeden faydalanıyor. 30 Ekim tarihinde yeni destekleme başvuruları da başladı." dedi.