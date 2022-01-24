ALTINÖZÜ'NDE UMKE VE 112, MİNİK ÇOCUK İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika

HATAY'ın Altınözü ilçesinde aşırı kusma ve ishal şikayeti olan 1 yaşındaki Suriyeli Mustafa Katrun'un yardımına Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi yetişti.

Atınözü'ne bağlı Yolağzı Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan Suriyeli Mustafa Katrun'un ailesi aşırı kusma ve ishal şikayetiyle rahatsızlığını bildirdi. Yapılan başvuru üzerine yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı köye gitmesi için UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri görevlendirildi. Yolağzı Mahallesi'nde karlı yollarını arazi tipi araç ile aşan UMKE timi, hasta çocuğu ilk müdahalenin ardından Oymaklı Mahallesi'nde hazır bekleyen 112 ekiplerine ulaştırdı. Ekipler çocuğa ambulans içinde yaptıkları müdahalenin ardından Altınözü Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TEBRİK

İl Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak ekiplere teşekkür etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Devletimizden aldığımız güç ile milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Altınözü'nün Yolağzı Mahallesi'nde aşırı kusma ve ishal şikayeti olan 1 yaşındaki küçük yavrumuz, UMKE ekiplerimiz tarafından evinden alınarak tedavisinin yapılacağı hastaneye nakledilmek üzere 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimize teslim edildi' ifadelerine yer verildi.