Altınözü'nde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıgören Mahallesinde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı. Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Öğle"nin katılımıyla yapılan aramada, 34 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 15.000 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli A.B., kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY