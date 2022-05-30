Altınözü'nde yapılacak atık su arıtma tesisine vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
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Altınözü'nde yapılacak atık su arıtma tesisine vatandaşlar tepki gösterdi

30.05.2022 16:16
Altınözü'nde yapılacak atık su arıtma tesisine vatandaşlar tepki gösterdi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yapılması planlanan atık su arıtma tesisine Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve vatandaşlar protesto etti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yapılması planlanan atık su arıtma tesisine Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve vatandaşlar protesto etti.

Altınözü Belediyesi Binası ve 15 Temmuz Milli İrade Parkı karşısındaki alana yapılmak istenen atık su arıtma tesisinin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevreye kötü koku yayacağını iddia eden vatandaşlar tesisin inşası için alana giden belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Sarı da atık su arıtma tesisi alanına gelerek bir süre HATSU yetkilileriyle görüştü.

Belediye yetkililerine atık su arıtma tesisi çevresinde sosyal tesislerin ve resmi kurumların olduğunu belirten Sarı, bu nedenle tesisin en az 3 kilometre uzaklıkta bir yerde yapılması gerektiğini söyledi.

HATSU yetkilileri tepkiler üzerine alandan ayrıldı.

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Kaynak: AA

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