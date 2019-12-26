Altınşehir'de alternatif yol çalışması yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınşehir'de alternatif yol çalışması yapılıyor - Son Dakika

Altınşehir'de alternatif yol çalışması yapılıyor

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı yaşanan trafik sorununa çözüm olması amacıyla alternatif bir yol çalışması yapıldı.

Altınşehir'de alternatif yol çalışması yapılıyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı yaşanan trafik sorununa çözüm olması amacıyla alternatif bir yol çalışması yapıldı.


Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı trafikte yaşanan sorunların önüne geçmek isteyen Adıyaman Belediyesi, geçici bir alternatif yol çalışması yaptı.


Türkiye Petrolleri-Organize Sanayi Bölgesi-Adıyaman Üniversitesi ve Küçük Sanayi Sitesi güzergahında gerçekleştirilen çalışmayla ilgili bilgi veren yetkililer, "Köprülü kavşak çalışmalarından dolayı ciddi bir trafik sorununun yaşandığı Altınşehir Mahallesine ulaşım sadece Karaali Köprüsü ile sağlanıyordu. Bu da trafikte ciddi bir yoğunluğa ve soruna sebep olmakta. Adıyaman Belediyesi olarak bu sorunun önüne geçmek için alternatif bir yol çalışması yaptık. Geçici olarak kullanılabilecek olan bu yoldaki çalışmaları tamamlayarak, sürücülerin hizmetine açtık. Sürücüler, Türkiye Petrolleri önünden Organize Sanayi Bölgesi'ne, oradan da Adıyaman Üniversitesi arkasından Küçük Sanayi Sitesi'ne ulaşılabilen yolu kullanmaya başlayabilir. Temennimiz, Atatürk Bulvarındaki çalışmalar bitinceye kadar mevcut yollarımızın ihtiyaca cevap vermesidir. Bu vesileyle bir kez daha sabırla çalışmaların tamamlanmasını bekleyen halkımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Sürücüler ise, alternatif yolun bir nebze olsun soruna çare olacağını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Köprülü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz
Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil

Son Dakika Haberleri
23:31 Gaziantep sinagogu 40 yıl sonra hanuka bayramı'nda açıldı - Son Dakika
23:30 Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:30 "Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
23:28 Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı - Son Dakika
23:28 Nijer'de askeri konvoya saldırı: 14 ölü - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:35:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınşehir'de alternatif yol çalışması yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]