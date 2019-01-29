Altınşehir'e Yapılması Planlanan Üst Geçidin İncelemeleri Tamamlandı
25 dakika önce
Geçtiğimiz günlerde iki üniversite öğrencisinin karşıya geçerken hayatını kaybettiği bölgede yapılması planlanan üst geçidin incelemeleri tamamlandı.
Geçtiğimiz günlerde iki üniversite öğrencisinin karşıya geçerken hayatını kaybettiği bölgede yapılması planlanan üst geçidin incelemeleri tamamlandı.
İl Trafik Komisyonunun daha önceden yaptığı tespitler ve aldığı kararlar doğrultusunda Karayolları Elazığ
8. Bölge Müdürlüğü görevlileri Adıyaman
'a gelerek, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Adıyaman Karayolları 87. Şube Şefliği ve Adıyaman Üniversitesi
görevlileri ile birlikte Atatürk
Bulvarının Altınşehir
mevkiinde incelemelerde bulundu.
Yaya kazalarının bir daha yaşanmaması için yaya yoğunluğunun olduğu bölgeye yapılacak olan üst geçidin yeri ile ilgili incelemede bulunan yetkililer buradan Gazihan Caddesine geçerek bu caddede de yapılacak düzenlemeleri belirledi.
Diğer yaya geçitlerinin de görünürlüğünü artırıcı tedbirlerin yapılacağını belirtilen yetkililer, sürücülerin de özellikle yayalara karşı son derece duyarlı olmalarını isteyerek trafik işaretlerinde belirtilen hız sınırlarına uymalarının can güvenliğinin sağlanmasında noktasındaki önemine dikkat çekti.
Altınşehir mevkiine yapılacak üst geçidin birkaç ay içerisinde tamamlanarak kullanıma açılması bekleniyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:16 Kaynak: İHA
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