Son Dakika Haberleri: Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı
Son Dakika Güncel Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı

Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı

21 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Altınşehir Mahallesi'ne bağlı sokaklarda asfaltlama çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde mahalledeki asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.


Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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