Altınşehir Mahallesi'nde Kaldırım ve Refüj Çalışması - Son Dakika

Belediyemiz tarafından Altınşehir Mahallesi'nde kaldırım ve refüj düzenleme çalışması yapıldı.

Belediyemiz tarafından şehrin dört bir yanında yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Altınşehir Mahallesi'nde kaldırım düzenleme ve döşeme işlemine başlanıldı.

Mahallenin yeni yerleşim alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, son yıllarda hızla gelişen ve araç yoğunluğunun ciddi boyutlara ulaştığı Altınşehir Mahallesi'nde daha önce tamamlanan yolda sürdürdükleri kaldırım ve refüj çalışmalarının kısa süre içerisinde biteceğini dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise yapılan son çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.