Son Dakika Haberleri: Altınşehir Mahallesi yürüyüş parkına kavuştu
Son Dakika Güncel Altınşehir Mahallesi yürüyüş parkına kavuştu - Son Dakika

Altınşehir Mahallesi yürüyüş parkına kavuştu

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen yürüyüş parkı mahalle sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Altınşehir Mahallesi yürüyüş parkına kavuştu, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen yürüyüş parkı mahalle sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.


Sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, kentleşmenin en yoğun yaşandığı Altınşehir Mahallesi'ne Yürüyüş Parkı kazandırdı.


Altınşehir Mahallesi'nin güney kısmında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, içerisinde EPDM yürüyüş yolu ve yeşil alanın olduğu park tamamlanarak hizmete açıldı.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, nüfusu her geçen gün artan mahallenin, yapılan yatırımlarla daha da değerlendiğini söyleyerek, gayretli çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
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