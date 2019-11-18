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Altınşehir Mahallesinde asfalt çalışması

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Altınşehir Mahallesinde asfalt çalışması, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Altınşehir Mahallesi'nin Kuzey kısmındaki, sokaklarda sürdürülen asfaltlama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde mahalledeki asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.


Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:10 Kaynak: İHA
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