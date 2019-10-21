Altıntaş Belediye Gençlikspor seriye bağlandı

Kütahya Amatör liginde mücadele eden Altıntaş Belediye Gençlikspor takımı, oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. Futbolcular maçtan sonra asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na selam gönderdi.



Sahasında Seyitömer Spor'u 6-2 gibi farklı bir skorla yenen Altıntaş Belediye Gençlikspor 5. maçındanda galibiyeltle ayrıldı.



Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Takımımız Seyitömer Sporu 6-2 yenerek seriye devam dedi. Karşılaşma sonrası asker selamı vererek Barış Pınarı Hrekatı'nda görev yapan askerlerimize selam gönderdiler. Takımımızı tebrik ediyor başarılarımın devamını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA