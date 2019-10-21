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Altıntaş Belediye Gençlikspor seriye bağlandı

59 dakika önce

Kütahya Amatör liginde mücadele eden Altıntaş Belediye Gençlikspor takımı, oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Altıntaş Belediye Gençlikspor seriye bağlandı, System.String[]

Kütahya Amatör liginde mücadele eden Altıntaş Belediye Gençlikspor takımı, oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. Futbolcular maçtan sonra asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na selam gönderdi.


Sahasında Seyitömer Spor'u 6-2 gibi farklı bir skorla yenen Altıntaş Belediye Gençlikspor 5. maçındanda galibiyeltle ayrıldı.


Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Takımımız Seyitömer Sporu 6-2 yenerek seriye devam dedi. Karşılaşma sonrası asker selamı vererek Barış Pınarı Hrekatı'nda görev yapan askerlerimize selam gönderdiler. Takımımızı tebrik ediyor başarılarımın devamını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Altıntaş, Kütahya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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