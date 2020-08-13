Altıntaş Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği, Altıntaş Belediyesi'ne 13 artı 1 tonluk yeni çöp kamyonu hibe etti.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:32

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

Bahçeli, "Bin Günde Memleket" hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu