Altıntaş Belediyesi kanalizasyon açma makinası aldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Altıntaş Belediyesi kanalizasyon açma makinası aldı - Son Dakika

Altıntaş Belediyesi kanalizasyon açma makinası aldı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi, ilçede yaşanan kanalizasyon arızalarının artması nedeniyle kendi imkanları ile kanalizasyon açma aracı aldı.

Altıntaş Belediyesi kanalizasyon açma makinası aldı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi, ilçede yaşanan kanalizasyon arızalarının artması nedeniyle kendi imkanları ile kanalizasyon açma aracı aldı.


Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Daha temiz bir Altıntaş için ilçemize belediye imkanlarımızla kazandırdığımız kanalizasyon açma makinası hayırlı olsun inşallah. Emeği geçen, belediye meclis üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz. İlçemizde çok sık olarak yaşadığımız kanalazisyon arızalarında, çevre ilçeler veya il merkezinden araç talep etmeden kend işimizi kendimiz halledeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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