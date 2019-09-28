Son Dakika Haberleri: Altıntaş Belediyesi'nden aşure ikramı
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Altıntaş Belediyesi'nden aşure ikramı

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Altıntaş Belediyesi'nden aşure ikramı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu biliyoruz. Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple ilçe meydanımızda halkımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmeye çalıştık" dedi. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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