Altıntaş Belediyesi'nden Baca Temizliği Uyarısı

Altıntaş Belediye İtfaiye Amirliği, vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.

Altıntaş Belediye İtfaiye Amirliği, vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.



Altıntaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, konutlarda yılda bir, sanayi kesiminde altı ayda bir bacaların temizletilmesi gerektiği bildirildi.



Kış aylarında baca tıkanıklığı sonucu yaşanan çok sayıda yangının, mal ve can güvenliğini tehdit ettiği, karbonmonoksit zehirlenmesiyle birçok insanın hayatını kaybettiği ve vatandaşların bacalarını mutlaka temizletmesi gerektiği kaydedildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

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