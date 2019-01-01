Son Dakika Haberleri: Altıntaş Belediyesi'nden Baca Temizliği Uyarısı

Altıntaş Belediyesi'nden Baca Temizliği Uyarısı

1 saat önce

Altıntaş Belediye İtfaiye Amirliği, vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.

Altıntaş Belediyesi'nden Baca Temizliği Uyarısı, System.String[]
Altıntaş Belediye İtfaiye Amirliği, vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.

Altıntaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, konutlarda yılda bir, sanayi kesiminde altı ayda bir bacaların temizletilmesi gerektiği bildirildi.

Kış aylarında baca tıkanıklığı sonucu yaşanan çok sayıda yangının, mal ve can güvenliğini tehdit ettiği, karbonmonoksit zehirlenmesiyle birçok insanın hayatını kaybettiği ve vatandaşların bacalarını mutlaka temizletmesi gerektiği kaydedildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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