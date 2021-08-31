Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı- Depremden dolayı ahır duvarının yıkıldığı köyde güneş enerji paneli de zarar... - Son Dakika

Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı- Depremden dolayı ahır duvarının yıkıldığı köyde güneş enerji paneli de zarar...

Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı Depremden dolayı ahır duvarının yıkıldığı köyde güneş enerji paneli de zarar gördü Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir ahırın duvarı yıkıldı ve...

Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı Depremden dolayı ahır duvarının yıkıldığı köyde güneş enerji paneli de zarar gördü AFYONKARAHİSAR - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir ahırın duvarı yıkıldı ve binadaki güneş enerji paneli zarar gördü. Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde hissedilen deprem esnafından bir evin çatısındaki sıcak su güneş enerji sistemi patladı. Bir ahırında duvarı yıkılırken, köylüler büyük panik yaşadı.

Son Dakika

Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de, İETT otobüsünde ortaya çıktı

21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı

Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti

Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında toplu yürüyüş ve gösteriye izin verilmeyecek

Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti

Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu

Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi

Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti