Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı- Depremden dolayı ahır duvarının yıkıldığı köyde güneş enerji paneli de zarar... - Son Dakika

Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı
Depremden dolayı ahır duvarının yıkıldığı köyde güneş enerji paneli de zarar gördü
AFYONKARAHİSAR - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir ahırın duvarı yıkıldı ve binadaki güneş enerji paneli zarar gördü.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde hissedilen deprem esnafından bir evin çatısındaki sıcak su güneş enerji sistemi patladı. Bir ahırında duvarı yıkılırken, köylüler büyük panik yaşadı.
Kaynak: İHA
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