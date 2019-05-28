Altıntaş ilçe protokolü askerlerle iftar yemeğinde buluştu
15 dakika önce
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde protokol üyeleri ilçede vatani görevini yapan askerler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde protokol üyeleri ilçede vatani görevini yapan askerler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:15 Kaynak: İHA
İftar yemeğine Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclisi üyeleri ve askerler katıldı. Ramazan ayının bu güzel atmosferinde aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Altıntaş Kaymakamı Arcaklıoğlu, "Bizlerin bağımsız bir vatanda bir ve beraber olarak huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemiz için canla başla hizmet eden kahraman askerlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı
246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü
Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş!