Altıntaş ilçe protokolü askerlerle iftar yemeğinde buluştu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde protokol üyeleri ilçede vatani görevini yapan askerler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde protokol üyeleri ilçede vatani görevini yapan askerler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.



İftar yemeğine Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclisi üyeleri ve askerler katıldı. Ramazan ayının bu güzel atmosferinde aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Altıntaş Kaymakamı Arcaklıoğlu, "Bizlerin bağımsız bir vatanda bir ve beraber olarak huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemiz için canla başla hizmet eden kahraman askerlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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