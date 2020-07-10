Altıntaş ilçesi Osmaniye-Yaylaköy arasında asfalt çalışmaları - Son Dakika

Yapılan açıklamada, "Kütahya İl Özel İdaresi Asfalt ekipleri kısa bir süre önce başlatıkları 1. kat sathi kaplama çalışmalarını Altıntaş ilçesi Osmaniye-Yaylaköy arasında 7 kilometrelik alanda sürdürüyorlar. Kütahya genelinde sathi kaplama yol çalışmalarının 30 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. Bu süre zarfında 76 kilometrelik sathi kaplama yolun yapılıp hizmete sunulması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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