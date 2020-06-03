Altıntaş ilçesine modern hayvan pazarı - Son Dakika

Altıntaş ilçesine modern hayvan pazarı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine yaptırılacak olan modern hayvan pazarının temeli düzenlenen törenle dualarla atıldı.

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesine yaptırılacak olan modern hayvan pazarının temeli düzenlenen törenle dualarla atıldı.


Düzenlenen törene, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Bölgemizin ana geçim kaynağı olan hayvancılığa hitap edebilecek boyutta, ilçemiz otogar alanı arkasında bulunan arsamıza, tamamen belediye imkanlarımızla modern bir canlı hayvan pazarı yapımına başlandı. Altıntaş modern canlı hayvan pazarı yapımını 2 ay gibi kısa süre içerisinde bitirip hizmete sunmayı ve ilçe ekonomimizin daha fazla hareketlenmesini istiyoruz. Bu amaçla kurban kesilerek dualar eşliğinde bugün inşaata başlanıldı. Canlı hayvan pazarımız ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Arif Teke, AK Parti, Altıntaş, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıntaş ilçesine modern hayvan pazarı - Son Dakika Ekonomi

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