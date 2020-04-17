Son Dakika › Spor › Altıntaş Kapalı Spor Salonu yenileniyor - Son Dakika Spor
Altıntaş Kapalı Spor Salonu yenileniyor
6 saat önce
Kütahya'nın Altıntaş iilçesinde Kapalı Spor Salonu'nda bakım onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kütahya'nın Altıntaş iilçesinde Kapalı Spor Salonu'nda bakım onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla halkımız evlerinde kalmaya devam ediyor. Bizler inşallah en kısa sürede tamamemn biteceğine inandığımız bu salgından sonra vatandaşlarımızın kullandığı ortak alan olan Kapalı Spor Salonumuzun zemin boyama işini, protokol tribününde ve soyunma odalarında yapılan çalışmaları devam ettiriyoruz. Kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:09 Kaynak: İHA
Son Dakika Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim