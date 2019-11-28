Altıntaş Kaymakmlığı'ndan örnek çalışma

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı tarafından ilçe merkezi ve köylerde bulunan şehit mezarlarının yanına, yaşlıların oturup dua edebilmesi için oturma bankı yapıldı.



Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Köylerimizi ziyarete gittiğimizde, aziz Şehitlerimiz için dua eden yaşlı vatandaşlarımızın ayakta zorlukla dua ettiklerini gördük. Bunun üzerine Köylere Hizmet Götürme Birliği ile gerekli tespitleri yapıp şehit mezarlarımıza yaşlılarımızın daha rahat dua edebilmeleri için oturma bankı yapılmasına karar verdik. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" dedi.



Şehit mezarlarını ziyaret eden yaşlı vatandaşlar, "Böylesine ince düşünülmüş ve maneviyatı yüksek bir çalışmadan dolayı, Altıntaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA