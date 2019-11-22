Son Dakika Haberleri: 'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili sunum yapıldı
Son Dakika Yaşam 'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili sunum yapıldı - Son Dakika

'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili sunum yapıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 'Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı' (YENEP) kapsamında desteklenen 'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili sunum yapıldı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 'Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı' (YENEP) kapsamında desteklenen 'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.


Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazanan 'Altıntaş kendin yap atölyesi' isimli proje, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Annak tarafından protokol üyelerine tanıtıldı. Tanıtım programına Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kurum ve daire amirleri katıldı. Gerçekleştirilen sunumun ardından Altıntaş Kendin Yap Atölyesi'nin kurulumunun gerçekleştirileceği alanlar toplantıya katılanlar tarafından gezildi. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:08:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili sunum yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]