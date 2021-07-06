Altıntaş'ta 2 köyde aşı ve küpeleme çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuyucak ve Pusan köylerinde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner hekimlerimiz tarafından ilçemize bağlı Kuyucak ve Pusan köylerimizde küçükbaş hayvanlara programlı aşılamaları ve küpeleme işlemleri yapılmıştır. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve köylerimizde aralıksız olarak devam etmektedir. Çalışmalarımızda bizlere her türlü kolaylığı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA