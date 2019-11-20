Altıntaş'ta 4 köye su deposu
6 saat önce
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Yayla, Çakırsaz, Erenköy ve Sadıkkırı köylerine yapılan su depolarını inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Yayla, Çakırsaz, Erenköy ve Sadıkkırı köylerine yapılan su depolarını inceledi.
Su sorunu bulunan köylerde bu sorunun giderilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için hizmete sunulan su depolarını incelediklerini belirten Kaymakam Arcaklıoğlu, "Devletimizin tüm imkanlarıyla köylümüzün su ihtiyacı gibi ana sorunlarını çözerek, halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA
İstanbul'da yüzde 20 zam gören suya Adana'da yüzde 30 indirim Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi Silivri'de akılalmaz intihar! Boynuna halat bağlayıp gaza bastı Cinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu