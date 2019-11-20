Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta 4 köye su deposu
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Altıntaş'ta 4 köye su deposu

6 saat önce

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Yayla, Çakırsaz, Erenköy ve Sadıkkırı köylerine yapılan su depolarını inceledi.

Altıntaş'ta 4 köye su deposu, System.String[]

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Yayla, Çakırsaz, Erenköy ve Sadıkkırı köylerine yapılan su depolarını inceledi.


Su sorunu bulunan köylerde bu sorunun giderilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için hizmete sunulan su depolarını incelediklerini belirten Kaymakam Arcaklıoğlu, "Devletimizin tüm imkanlarıyla köylümüzün su ihtiyacı gibi ana sorunlarını çözerek, halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş, Erenköy, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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