Altıntaş'ta 61 üreticiye 86 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıtıldı - Son Dakika

Altıntaş'ta 61 üreticiye 86 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 61 üreticiye 86 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 61 üreticiye 86 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Altıntaş Canlı Hayvan Pazarında düzenlenen dağıtım törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, İl Genel Meclisi üyeleri Zeki Öztürk, Oğuz Süngü ile üreticiler katıldı. Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, "196 bin 600 TL bütçeli projenin amacı, yetiştiricilerin elinde bulunan koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimini sağlamak ve işletmelerin mevcut verimliliğini artırmak" dedi. Proje kapsamında dağıtımı yapılan Merinos ırkı damızlık koçlar kura çekimi ile üreticilere teslim edildi. - KÜTAHYA

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