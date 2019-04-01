Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta AK Parti Adayı Arif Teke En Yakın Rakibine Yüzde 8 Fark Attı

Altıntaş'ta AK Parti Adayı Arif Teke En Yakın Rakibine Yüzde 8 Fark Attı

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye başkanı AK Parti adayı Arif Teke oldu.

Altıntaş'ta AK Parti Adayı Arif Teke En Yakın Rakibine Yüzde 8 Fark Attı, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye başkanı AK Parti adayı Arif Teke oldu. Arif Teke, kesin olmayan sonuçlara göre Altıntaş'da oyların yüzde 32.36'sını alarak, Altıntaş'ın yeni belediye başkanı seçildi.

En yakın rakibine 8 puan fark atan Arif Teke, parti binasında takip ettiği sonuçların belli olmasından sonra zaferini Altıntaş meydanında bulunan seçim bürosu önünde geç saatlere kadar kutladı.

Arif Teke, burada yaptığı konuşmada, "2014 yılında şahsım olarak AK Partiden aday adayı olduğumda takdir bir başka arkadaşımıza gösterilmiş bizde hayırlı olsun demesini bilmiştik. 31 Mart yerel seçimlerinde 8 aday adayı içinden takdir bizim için sunuldu ve yola çıktık. Allah'a çok şükür Altıntaş halkımız bizi mahçup etmedi ve seçimlerden zaferle çıktık. Hiç kimseyle, hiç bir vatandaşımızla sorunumuz yoktur ve asla olamaz. Bizim tek derdimiz ilçe başkanımız ve seçilen 2 il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla Altıntaş'ın çözülmesi gereken sorunlarıdır. Hemen işe başlayıp vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için gece gündüz çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:28 Kaynak: İHA

Kütahya, AK Parti, Arif Teke, Altıntaş, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu'ndan Seçim Sonrası Sakarya'ya Teşekkür AK Parti 9 İlde Yüzde 60'ın Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 15:04:28. #7.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta AK Parti Adayı Arif Teke En Yakın Rakibine Yüzde 8 Fark Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]