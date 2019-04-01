Altıntaş'ta AK Parti Adayı Arif Teke En Yakın Rakibine Yüzde 8 Fark Attı
1 saat önce
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye başkanı AK Parti adayı Arif Teke oldu.
Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde belediye başkanı AK Parti
adayı Arif Teke
oldu. Arif Teke, kesin olmayan sonuçlara göre Altıntaş'da oyların yüzde 32.36'sını alarak, Altıntaş'ın yeni belediye başkanı seçildi.
En yakın rakibine 8 puan fark atan Arif Teke, parti binasında takip ettiği sonuçların belli olmasından sonra zaferini Altıntaş meydanında bulunan seçim bürosu önünde geç saatlere kadar kutladı.
Arif Teke, burada yaptığı konuşmada, "2014 yılında şahsım olarak AK Partiden aday adayı olduğumda takdir bir başka arkadaşımıza gösterilmiş bizde hayırlı olsun demesini bilmiştik. 31 Mart yerel seçimlerinde 8 aday adayı içinden takdir bizim için sunuldu ve yola çıktık. Allah'a çok şükür Altıntaş halkımız bizi mahçup etmedi ve seçimlerden zaferle çıktık. Hiç kimseyle, hiç bir vatandaşımızla sorunumuz yoktur ve asla olamaz. Bizim tek derdimiz ilçe başkanımız ve seçilen 2 il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla Altıntaş'ın çözülmesi gereken sorunlarıdır. Hemen işe başlayıp vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için gece gündüz çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:28 Kaynak: İHA
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