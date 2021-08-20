Altıntaş'ta aşure etkinliği - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği gerçekleştirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin düzenlemiş olduğu aşure İkramında, aşurenin birlikteliğini ve bereketini bizlerle paylaşan, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekilimiz Ahmet Tan, İl ve İlçe Yönetimlerimize, Belediye Meclis Üyelerimize, İl Genel Meclis Üyelerimize, değerli Altıntaş halkımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi Muharrem ayının ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - KÜTAHYA