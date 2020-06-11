Altıntaş'ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar - Son Dakika

Altıntaş'ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son dönemde yaşanan olumsuz hava şartları ve aşırı yağışlardan kaynaklı zararın yaklaşık 200 bin dekar alana yayıldığı ve çiftçinin zararının çok büyük olduğu bildirildi.

Altıntaş'ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son dönemde yaşanan olumsuz hava şartları ve aşırı yağışlardan kaynaklı zararın yaklaşık 200 bin dekar alana yayıldığı ve çiftçinin zararının çok büyük olduğu bildirildi.


Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Himet Koyak, yaptığı açıklamada, "Ekim alanlarımızdaki hububatlardaki hastalıkların tespiti için İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ak Parti İlçe Başkanı, Altıntaş Belediye Başkanı, il Genel Meclis üyeleri, muhtarlarımızla ve çiftçilerimizle arazilerimizi hasar durumuna baktık ve hasarın çok büyük olduğunu gördük. Yaptığımız tespitlerde ilçemize bağlı 35 köyde 15 gün önce yaşanan don olayından dolayı, 11 bin dekar mısır, 30 bin dekar pancar zarara uğramıştır. Ayrıca hububat olarak buğday ve arpalarda TRİPS zararı var olduğu görüldü. Bu zarar yaklaşık 200 bin dekar alanı kapsamaktadır. çiftçilerimiz çok zor durumdadır. Gerekli mercilerle çiftçimizin yararı için istişarelerimizi sürdürüyoruz. Çiftçimiz yetkililerden ve hükümetimizden derhal çözüm beklemektedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altıntaş'ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar - Son Dakika

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