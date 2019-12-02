Son Dakika › Güncel › Altıntaş'ta çalışanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Altıntaş'ta çalışanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, sahibi olduğu fırında çalışan kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, sahibi olduğu fırında çalışan kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Fırın işleten K.Ç. (45), kızı N.Ç. ve yanında çalışan B.B. (53) ile ormana kışlık odun toplama gitti. Aralarında çıkan tartışma sırasında K.Ç. tarafından ateş edildiği öne sürülen B.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince ağır yaralı bulunan B.B, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı K.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak Ankara'da Afgan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor