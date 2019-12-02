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Altıntaş'ta çalışanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, sahibi olduğu fırında çalışan kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Altıntaş'ta çalışanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, sahibi olduğu fırında çalışan kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Fırın işleten K.Ç. (45), kızı N.Ç. ve yanında çalışan B.B. (53) ile ormana kışlık odun toplama gitti. Aralarında çıkan tartışma sırasında K.Ç. tarafından ateş edildiği öne sürülen B.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince ağır yaralı bulunan B.B, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı K.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Altıntaş, Jandarma, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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