Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı
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Altıntaş'ta Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde daha önce yatırım programına alınan Altıntaş Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı.

Altıntaş'ta Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde daha önce yatırım programına alınan Altıntaş Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "ilçemizde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait binamız nitelikli hizmet sunumunda fiziki olarak istenilen düzeyde değildi. Vatandaşlarımızın hizmet almasında ve kendini güvende hissetmesinde önemli rol oynayan Emniyet Müdürlüğü binamızı büyüyen, gelişen ve değişen ülkemize yakışır şekilde yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bazı yatırımlarımız Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yatırım programına alınmış ve çalışmalara başlanmıştı. Bunların içinde bulunan Altıntaş İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın temeli bugün atıldı.Altıntaş ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
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