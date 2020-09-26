Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi - Son Dakika

Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin mesajlarının okunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongreye katılan delege ve partililerle misafirlerin Korona virüs tedbirleri kapsamında vücut ısıları ölçüldü, koltuklarda birer ara boşluk bırakıldı, maske ve mesafe uyarıları yapıldı.

Kongrede Ali Bursa, delegelerin oyu ile ikinci kez ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.

Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdeseven'in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa yaptı. Bursa, "Şehitler diyarı Dumlupınar ilçemizin 7. Olağan Kongresini, AK Parti İl Başkanımız, Milletvekillerimiz, Dumlupınar'lı ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimizle gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizde birlik ve beraberlik içerisinde olup, hizmet etmek için her zaman gayret göstereceğiz. İstişareden, ortak akıl ve adaletten asla ayrılmayacağız. Bütün derdimiz daha fazla çalışmak olacak" dedi.

Protokolün pandemi sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.

Kongreye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi

AK Parti, Altıntaş, Kütahya, Uşak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika

Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü
Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı         
19:15
Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı         
18:56
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
Messi, Suarez transferi sonrası Barcelona yönetimini eleştirdi: Artık beni şaşırtmıyor Messi, Suarez transferi sonrası Barcelona yönetimini eleştirdi: Artık beni şaşırtmıyor         
15:10
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 20:33:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei