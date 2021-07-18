Üye Girişi
Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı - Son Dakika

Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı

18.07.2021 09:23
Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinin en önemli tarım ürünleri arasından yer alan haşhaşta hasat döneminin başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinin en önemli tarım ürünleri arasından yer alan haşhaşta hasat döneminin başladığı bildirildi.

İlçenin bir çok noktasında yapılan haşhaş ekiminin ardından hasat dönemi bu yıl erken başladı. Üreticiler haşhaşı bazı bölgelerde makina ile yada kırma adı verilen yöntemle topluyorlar. Kırılarak gövdeden ayrılan kapsülleri toplayan üreticiler daha sonra bu kapsülleri makinalarda yada elle işliyorlar.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş ovasının bereketli topraklarında haşhaş hasadı başladı. Çiftçilerimizi tarlalarında ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Kazasız, belasız, bol ve bereketli hasat mevsimi temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı
Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı

Altıntaş, Kütahya, Tarım, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 saatlik nefes kesen operasyon! Şelaleden düşen adamın imdadına askeri helikopter yetişti 09:14 5 saatlik nefes kesen operasyon! Şelaleden düşen adamın imdadına askeri helikopter yetişti Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs gezisinde! İşte vereceği müjde ile ilgili 5 senaryo 07:32 Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs gezisinde! İşte vereceği müjde ile ilgili 5 senaryo Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor 00:28 Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor
Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi 23:19 Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti 22:28 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü 21:13 Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı 20:03 Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt 18:42 Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt

Son Dakika Haberleri
09:35 Bir ülkede daha aşı zorunlu oldu! Özbekistan'da belirli meslek gruplarına aşı olma şartı getirildi
09:30 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı
18:33 Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı
18:28 Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i
18:16 Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı
18:13 Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı
18:09 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu
17:38 Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
17:25 Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
17:18 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı
Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı         
09:31
Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM'de kabul edildi! İşverene asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM'de kabul edildi! İşverene asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek         
07:35
Ülke çalkalanıyor! Merkel'in veliahtı, 141 kişinin canını alan sel bölgesinde kahkaha atarken görüntülendi Ülke çalkalanıyor! Merkel'in veliahtı, 141 kişinin canını alan sel bölgesinde kahkaha atarken görüntülendi         
02:41
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Kiralık katiller tarafından öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları, cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu Kiralık katiller tarafından öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları, cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu         
20:07
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti         
19:02
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü         
17:38
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü         
17:30
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı         
15:41
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı         
14:33
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 09:40:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement