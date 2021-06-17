Altıntaş'ta haşhaş ve yem bitkisi ekili alanlarda kontrol - Son Dakika

Altıntaş'ta haşhaş ve yem bitkisi ekili alanlarda kontrol

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi desteklemesi kapsamında arazi kontrollerinin ve haşhaş ekili alanların kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi desteklemesi kapsamında arazi kontrollerinin ve haşhaş ekili alanların kontrollerinin devam ettiği bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yem bitkisi ekilişi gerçekleştirerek destekleme başvurusunda bulunan çiftçilere ait araziler ve haşhaş ekili alanların kontrolleri yapılıyor. Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Personellerimiz tarafından köylerimizde yem bitkileri kontrolleri ile haşhaşta gelişim, hastalık zararlı kontrolleri yapılmıştır. Çiftçilerimizle istişare yapılmış olup gerekli çalışmalar aralıksız olarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Son Dakika

Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı

Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı

Sokak röportajında ağızları açık bırakan tepki: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum

Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu

Bakıcı aylığı tartışması kanlı bitti! Tuğlayla babasını öldürdü

Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı

Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü

İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu