Altıntaş'ta içme suyu hatlarında yenileme çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde içme suyu şebekesinde hat yenileme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.



Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, " İlçemiz içme suyu hatlarında lüzum eden yerlerde hat yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarımızı halkımızı madur etmeyecek şekilde yürütüyoruz. Hedefimiz kısa sürede çalışmaları sağlıklı bir şekilde bitirmek. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA