Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması - Son Dakika

Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması

14.10.2020 10:57
Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde içme suyu hattı bulunmayan sokakta, belediye tarafından çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde içme suyu hattı bulunmayan sokakta, belediye tarafından çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz İstiklal Mahallesi, Gözde Sokak üzerinde bulunan ve içme suyu olmayan alanda su şebeke hattı döşemesi çalışmaları başlatıldı. Mümkün olan en kısa sürede çalışmaları bitirip, vatandaşlarımızı bu hizmetle buluşturmak istiyoruz. Belediye çalışanlarıma üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması
Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması
Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması
Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması

İstiklal Mahallesi, Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de
Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti         
10:33
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak         
09:32
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı         
22:35
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:06:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei