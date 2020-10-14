Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması - Son Dakika

Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması
14.10.2020 10:57
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde içme suyu hattı bulunmayan sokakta, belediye tarafından çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde içme suyu hattı bulunmayan sokakta, belediye tarafından çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz İstiklal Mahallesi, Gözde Sokak üzerinde bulunan ve içme suyu olmayan alanda su şebeke hattı döşemesi çalışmaları başlatıldı. Mümkün olan en kısa sürede çalışmaları bitirip, vatandaşlarımızı bu hizmetle buluşturmak istiyoruz. Belediye çalışanlarıma üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Son Dakika Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de