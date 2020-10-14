Altıntaş'ta içme suyu hattı çalışması - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde içme suyu hattı bulunmayan sokakta, belediye tarafından çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz İstiklal Mahallesi, Gözde Sokak üzerinde bulunan ve içme suyu olmayan alanda su şebeke hattı döşemesi çalışmaları başlatıldı. Mümkün olan en kısa sürede çalışmaları bitirip, vatandaşlarımızı bu hizmetle buluşturmak istiyoruz. Belediye çalışanlarıma üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA