Altıntaş'ta içme suyu hattı yenileme çalışmaları - Son Dakika

Altıntaş'ta içme suyu hattı yenileme çalışmaları
03.12.2020 09:53
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarının belediye tarafından yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarının belediye tarafından yapıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Akpınar mevkiinde, içme suyu hattı yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmanın Altıntaş ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek için canla başla çalışıyoruz. En önemli çalışmalardan biri de içme suyu. Eski hatlarımızı yenileyip vatandaşımızın sorunsuz hizmet alması için gayret ediyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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