Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev verildi
Son Dakika Yaşam Altıntaş'ta ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev verildi

Altıntaş'ta ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev verildi

40 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde bir aileye Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından konteyner ev teslim edildi.

Altıntaş'ta ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev verildi, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde bir aileye Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından konteyner ev teslim edildi.


Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı Köyü'nde ikamet eden aileye, yapımı Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce karşılanan yeni konteyner evleri, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve İl Genel Meclis üyesi Zeki Öztürk tarafından teslim edildi.


Evlerini teslim alan aile üyeleri, yaptıkları açıklamalarda, "İlçemizde göreve başladığı ilk günden itibaren halkımızla iç içe olan ve vatandaşlarımızın her türlü sorun ve isteklerini bizzat kendilerinden dinleyerek, özellikle köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam standartlarına dair problemleri yerinde inceleyen ve imkanlar dahilinde vatandaşlarımızın sorunlarını çözen Sayın Kaymakamımıza ve kendisinin nezdinde; devletimize, kaymakamlığımıza ve bu güzel olayda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Çayırbaşı, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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