Üye Girişi
Altıntaş'ta iş garantili "Plastik teknoloji bölümü" - Son Dakika

Altıntaş'ta iş garantili "Plastik teknoloji bölümü"

29.06.2021 09:52
Altıntaş'ta iş garantili

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde garanti iş imkanı sunacak Plastik Teknolojileri bölümü açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde garanti iş imkanı sunacak Plastik Teknolojileri bölümü açıldığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Zafer Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde plastik imal eden firmaların varlığından hareketle, ilerleyen yıllarda Altıntaş ve Kütahya öncelikli olmak üzere, bölgede bulunan organize sanayi bölgelerinin ve serbest piyasanın plastik teknolojisi alanında ihtiyaç duyacağı nitelikli ara elemanları yetiştirmek amacıyla, Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Plastik Teknolojileri bölümü açılmıştır. Türkiye'de en çok teknisyen aranan 3. sektör olan bu bölümün, okulumuz bünyesinde açılması ile ilçemize, ilimize ve bölgemize ciddi katkılar sağlaması beklenmektedir. Süreç içerisinde kurumumuz Zafer OSB'nin bünyesinde ve Zafer OSB'nin ara eleman ihtiyacını karşılayacak tematik bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüşerek bölgenin istihdamına katkı sağlaması beklenmektedir. Zafer OSB'de garanti iş imkanı sunacak bu alanın tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta iş garantili Plastik teknoloji bölümü

Organize Sanayi Bölgesi, Altıntaş, Kütahya, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıntaş'ta iş garantili 'Plastik teknoloji bölümü' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi 10:55 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı 10:54 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor 10:43 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti 10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor 10:15 Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü 10:03 Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor 09:56 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor 00:12 Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor

Son Dakika Haberleri
10:54 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:47 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı
09:55 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır         
10:54
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih         
10:35
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti         
10:20
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü         
00:48
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu         
17:54
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 11:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altıntaş'ta iş garantili "Plastik teknoloji bölümü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement