Altıntaş'ta mesire alanı enerji nakil çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde mesire alanı enerji nakil ve aydınlatma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz mesire alanına enerji nakil hattı çalışması başladı. Mesire alnımızda direklerin dikilmesi ve aydınlatma çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmanın ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, desteklerinden dolayı, Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, ve Ceyda Çetin Erenler, Orman Bölge Müdürümüz Hasan Keskin ile Orman İşletme Müdürümüz Mevlüt Polat ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA