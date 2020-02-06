Altıntaş'ta metruk binalarla ilgili istişare toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Altıntaş'ta metruk binalarla ilgili istişare toplantısı - Son Dakika

Altıntaş'ta metruk binalarla ilgili istişare toplantısı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılmasına yönelik metruk binalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Altıntaş'ta metruk binalarla ilgili istişare toplantısı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılmasına yönelik metruk binalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kurum amirleri katıldı.


Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, "İlçemizde bulunan metruk binalar ile ilgili görüş alışverişlerinde bulunmak üzere istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların tespit edilip gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
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