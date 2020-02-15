Altıntaş'ta muhtarlar toplantısı - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 mahalle muhtarı ve 35 köy muhtarı, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda bir araya geldi.



Köy ve mahalle muhtarlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm için verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Kaymakam Arcaklıoğlu, "Muhtarlar toplantısında İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri ve idare amirlerimizle birlikte muhtarlarımızla bir araya geldik. Köylerimizin ve ilçemizin mahalli sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımızdan gelen istek, talep ve şikayetleri dinleyerek gerekli talimatları verdik" dedi. - KÜTAHYA