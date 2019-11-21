Altıntaş'ta öğretmenlerin ara tatil etkinlikleri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ara tatilde olan öğretmenler, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulundular.



Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizden kimileri okullarını güzelleştirmek için çalışırken, kimi öğretmenlerimiz satranç, masa tenisi ve voleybol gibi turnuvalara katıldılar. Öğretmenlerimizden bazıları da bisiklet gezisi, çevre temizliği, paintball, müzik dinletisi gibi etkinliklerle stres atarak eğlendiler. Kültür ve Sanat Merkezlerine, parklara geziler düzenlendi. Milli Eğitim Bakanımızın konuşmasını dinlemek ve kitap okumak da ihmal edilmedi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA