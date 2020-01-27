Altıntaş'ta pancar üreticilerine tohum çeşitleri anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Altıntaş'ta pancar üreticilerine tohum çeşitleri anlatıldı - Son Dakika

Altıntaş'ta pancar üreticilerine tohum çeşitleri anlatıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde şeker pancarı tarımı ve tohum çeşit tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Altıntaş'ta pancar üreticilerine tohum çeşitleri anlatıldı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde şeker pancarı tarımı ve tohum çeşit tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.


Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.


Özel bir firmada tohum uzmanı olarak görev yapan Yüksel Yılmaz, "Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biri de çeşit seçimidir. Son yıllarda şeker pancarı tarımında tohumluk seçiminde çiftçilere esneklik sağlanmış, çiftçiler pancar kooperatifinin verdiği tohumun yanı sıra piyasadan temin edilen farklı şeker pancarı tohumları da kullanılmaya başlamıştır. Şeker şirketleri artık günümüzde kaliteye dayalı bir alım politikasını uygulandığından dolayı çiftçilerin kalite ve verimin en üst düzeyde olduğu çeşitlere yönelmesinde fayda vardır. Çeşit seçilirken aşağıdaki özelliklere dikkat etmek gerekir. Ekilen yörenin iklim ve toprak yapısına uygun olmalıdır. Kök ve şeker verimi yüksek, çimlenme gücü ve tarla çıkışı iyi olmalıdır" dedi.


Belediye Başkanı Arif Teke, "Bölgemizdeki çiftçilerimizin en iyi verimi almaları için bu tip toplantılar oldukça faydalıdır. Şeker pancarı üretimi bölge ekonomimiz için oldukça önemlidir. Toplantıya katılan tüm üreticilerimize ve firma temsilcisi Yüksek Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
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