Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program
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Altıntaş'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program düzenlendi.

Altıntaş'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program düzenlendi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve vatandaşların katıldığı programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve Hazreti Muhammed'in örnek aile hayatı üzerine anlatım yapıldı.


Düzenlenen program sonunda Altıntaş 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin gösterisi büyük beğeni topladı. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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