Altıntaş'ta robotik kodlama ve oyuncak tasarım üretim atölyesi - Son Dakika

Altıntaş'ta robotik kodlama ve oyuncak tasarım üretim atölyesi
30.04.2021 11:48
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Sancaktar İmam Ortaokulu bünyesinde kurulan Altıntaş kendin yap atölyesinde eğitici eğitimi alan öğretmenleri ziyaret etti.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Sancaktar İmam Ortaokulu bünyesinde kurulan Altıntaş kendin yap atölyesinde eğitici eğitimi alan öğretmenleri ziyaret etti.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Robotik kodlama ve oyuncak tasarım üretimi olarak 2 istasyonda eğitim veren atölyede eğitimini tamamlayan öğretmenler daha sonra diğer öğretmenlere ve öğrencilere bu eğitimleri aktaracak ve atölyede uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek. Ziyaretimizde atölyedeki faaliyetleri yerinde görme imkanı bulduk. Görevli öğretmen Hüseyin Tanrıverdi'yi tebrik ederek eğitim alan öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA
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