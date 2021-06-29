Şüphelinin evindeki aramalarda 5 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 1400 bandrolsüz makaron ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde sahte içki hazırlayıp iş yerinde sattığı belirlenen İ.M'yi takibe aldı.

Son Dakika › Güncel › Altıntaş'ta sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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