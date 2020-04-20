Altıntaş'ta sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe dışındaki arazilere ve ilçe merkezine sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor.



Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, yaptığı açıklamada, ilçemiz sınırları içerisinde ve sokaklarda bulunan sokak hayvanlarını bulup onların yiyecek ihitiyaçlarını karşılıyoruz. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda aç kalan hayvanlarımıza düzenli olarak görevli arkadaşlarımızla birlikte yiyecek veriyoruz. Hasta olan hayvanlarımızın tedavileri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ülkemizin kısa sürede bu salgından kurtulması en büyük dileğimizdir. Bizler bu süre zarfında sokak hayvanları için seferner olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA