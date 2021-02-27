Altıntaş'ta şükür kurbanları kesildi - Son Dakika

Altıntaş'ta şükür kurbanları kesildi
27.02.2021 10:52
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurak geçen ayların arkasından yağmur ve kar yağışlarının başlamasından dolayı şükür kurbanları kesildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurak geçen ayların arkasından yağmur ve kar yağışlarının başlamasından dolayı şükür kurbanları kesildi.
Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanımız Arif Teke ve ilçe protokolünün katılımıyla, kurak geçen aylar sonunda yağmurların yeniden başlamasının şükrünü eda edebilmek amacıyla odamız tarafından şükür kurbanları kesildi. İlçe Müftümüz tarafından bolluk ve bereketli bir yıl geçmesi için dualar edildi. Kurban etlerimiz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Son Dakika 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz Son Dakika! 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim için, pazartesi günü toplanacak Kabine kararı beklenecek Cansu Dere ve Melis Sezen setten fotoğraf paylaştı, Seren Serengil'in yaptığı yorumu kimse anlayamadı Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Daha önce yere dökülen kayısı çağlasının kilosu şimdilerde 100 TL'den satılıyor Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller