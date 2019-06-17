Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta tarım alanlarında kapsamlı incelme
Son Dakika Yaşam Haber

Altıntaş'ta tarım alanlarında kapsamlı incelme

49 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Altıntaş'ta tarım alanlarında kapsamlı incelme, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri ekili alanlardaki buğdayları hasat öncesi inceleyerek bölgede verimin daha da artırılması için neler yapılabilir konularında araştırma ve tespitlerde bulundu.

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden biri olan Altıntaş ovasındaki buğdayların daha verimli olması için bu tip çalışmaların yapılmaya devam edileceği bildirildi. Buğday tarlalarından çeşitli numuneler alan yetkililer, aldıkları örnekleri Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında inceleyecekleri açıklandı.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, yaptığı açıklamada, "Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu'nun incelemeleri ilçemiz ve bölge tarımı açısından oldukça önemlidir. Yapılan yakın çalışmalar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte ürün güvenliği ve güvencesi açısından doğa dostu çalışmaların yapılması konusunda çalışmalarımız olacak" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:14 Kaynak: İHA
Bornova, Altıntaş, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı TÜBİTAK'a 21 personel alınacak Tavsiye üzerine başladıkları çilek üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 11:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta tarım alanlarında kapsamlı incelme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]