Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta traktör kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Altıntaş'ta traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika

Altıntaş'ta traktör kazası: 1 ölü

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Altıntaş'ta traktör kazası: 1 ölü, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Altıntaş ilçesi Genişler köyü Dikilitaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Sandık (22) Genişler köyünden kiraladığı arazide ekim yaptı. Akşam karanlığında ekimi bitiren Sandık yolu karıştırıp dik araziden inerken yan yatan traktörün altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ve Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekipleri traktör altında kalan Kamil Sandık'ı çıkardı. Yapılan sağlık muayenesinde Kamil Sandık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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